Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik düzenlemesine ilişkin siyasi partilere bilgilendirme ziyareti yapıyor.

Akar bu kapsamda MHP, CHP ve İyi Parti genel merkezlerini ziyaret edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçrdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

Akar, liderlere yeni askerlik düzenlemesinin ayrıntılarını anlatacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar iki hafta önce de Meclis'te MHP, CHP ve İyi Parti gruplarını ziyaret etmişti.

Kaynak: TRT Haber