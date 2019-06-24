YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçimlerindeki bütün oyların sisteme tanınarak girildiğini açıkladı.

DETAYLI SEÇİM SONUÇLARI

Güven'in açıklamasına göre:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlandı. Rakamların dün itibarıyla yüzde 100'ü sisteme işlendi.

Kayıtlı seçmen sayısı: 10 milyon 560 bin 963. Oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 063. Geçerli oy 8 milyon 746 bin 464, geçersiz oy 178 bin 599. Katılım oranı ise yüzde 84,5 olarak gerçekleşti.

Adayların aldığı oylar

Ekrem İmamoğlu: 4 milyon 741 bin 868 - Yüzde 54,21

Binali Yıldırım: 3 milyon 935 bin 453 - Yüzde 44,99

Necdet Gökçınar: 47 bin 829 - Yüzde 0,55

Mustafa İlker Yücel: 14 bin 545- Yüzde 0,17

YSK Başkanı Sadi Güven: Seçimlere katılım oranı yüzde 84.5 oldu. İtiraz süreci salı günü saat 15.00'e kadar yapılabilecek.https://t.co/7sa346teWT pic.twitter.com/6zkS5j66pi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 24, 2019

Güven itiraz olması durumunda olağan itiraz sürecini de şöyle değerlendirdi:

"Salı günü saat 15.00'e kadar İlçe Seçim Kurulu'na siyasi partilerin itiraz hakkı var. İlçe seçim kurulu itirazları inceleyerek perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl Seçim Kurulu'na da cuma günü saat 17.00'ye kadar itiraz olacak. İl seçim Kurulu'nun itirazlara karar verme süresi 2 gün. Onun kararından sonra da YSK'ya 3 gün içinde itiraz hakkı var."

Kaynak: TRT Haber