Bakan Bolat, faiz kararını değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından,TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekmesine ilişkin değerlendirme yaptı.

Faizlerde düşüşün devam ettiğine dikkati çeken Bolat, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası başta olmak üzere devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içinde olduklarını aktardı.

Bolat, ihracatçıların finansman imkanlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararında, politika faizinin indirilmesiyle reeskont kredisi iskonto oranı yüzde 20,33'e gerilemiş, ihracatçı firmalara net maliyet yüzde 25,52'ye düşmüştür. Bu süreçte ihracatçılarımızın desteklenmesi, finansmana erişim imkanlarının genişletilmesi ve kolaylaştırılması hususlarına hassasiyetle eğiliyoruz. Türk Eximbank, 2024 yılında ihracatçılarımıza sağladığı 48,7 milyar dolarlık destekle önemli bir güç kaynağı olmuş, 2025 yılı için bu desteği 52 milyar dolara çıkarma hedefiyle ihracatçılarımızı küresel ticarette daha rekabetçi kılmak adına kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Özellikle enflasyondaki düşüş, milli gelirdeki artış, dış ticaret ve cari işlemler dengesindeki iyileşmeler, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımlarımız, döviz rezervlerindeki artış ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettiğimiz çabalar, ekonomimizdeki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirmektedir."