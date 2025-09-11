Faizsiz konut, iş yeri ve araç finansmanında yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi Tanıtım Programı”nda konuştu.

Bakan Kurum, konuşmasında, sistemin detaylarına ilişkin bilgi verdi. Sistemin en önemli özelliklerinin faizsiz olması ve doğrudan devlet güvencesi taşıması olduğunu vurgulayan Kurum, "Bu sistemle öncelikle katılımcılar, Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecekler. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak," dedi.

Vatandaşların Emlak Katılım şubelerine giderek faizsiz finansman modeliyle satın almak istedikleri ev, araç ve iş yeri için aylık taksit miktarını kendi bütçelerine göre belirleyeceklerini ifade eden Kurum, sistemde iki farklı model sunulacağını kaydetti.

İki farklı model sunulacak

Birinci modelin çekiliş sistemi olacağını belirten Bakan Kurum, "Her ay, nasıl Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla yaptığımız konutlarımızı noter huzurunda kura çekmek suretiyle veriyorsak, burada da her ay noter huzurunda düzenli olarak yapacağımız çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız. Bu destekle de ister evini, ister arabasını, ister iş yerini vatandaşımız alabilecek," ifadelerini kullandı.

İkinci modelin ise çekilişin olmadığı, müşteri bazlı bir tasarruf finansman modeli olacağını aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Bu modelde müşteri teslimat tarihini çekilişte değil, orada kendi belirlediği tarihe göre ayarlayabilecek ve çekiliş olmadan ister peşinat ödeyerek, isterse tutarı taksitlerle bölerek yine evini, arabasını satın alabilecek."

Bakan Kurum, her iki modelde de belirli bir birikimin ardından kalan finansman tutarının Emlak Katılım Tasarruf Finansman firması tarafından karşılanacağını ve vatandaşın kalan taksitlerini mülkünü kullanırken ödemeye devam edeceğini dile getirdi.

TOKİ ve Emlak Konut ile yeni projeler geliştirilecek

Sistemle ilgili BDDK ile çalışmaların yürütüldüğünü de belirten Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile birlikte yeni projeler geliştirileceğini bildirdi. Kurum, "İnşallah bu projeleri çok yakın zamanda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi milletimize duyuracak ve bu sistemle birlikte de İstanbul'umuzda ev alacak vatandaşlarımız TOKİ güvencesiyle, Emlak Konut güvencesiyle yine evlerini faizsiz bir şekilde alabilme imkânına kavuşacaklar," dedi.

Bakan Kurum, devletin geliştirdiği bu sistemle tek gayelerinin vatandaşın mutluluğunu ve refahını sağlamak olduğunu belirterek, "İşin sonunda da milletimizin duasını almaktan başka hedefimiz yoktur," diye konuştu.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'nin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.