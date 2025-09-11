Az Bulutlu 25.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 11.09.2025 14:41

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti'ye katıldı.

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

AK Parti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'ın AK Parti'ye katıldığı bildirildi. 

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Açıklamada, "Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısı öncesinde partisine katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK'a rozetlerini taktı.

2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

AK Parti Konya
Küresel Sumud Filosu, Gazze öncesinde Tunus'un Binzert Limanı'na gidecek
