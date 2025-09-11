Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
Gündem
AA 11.09.2025 12:22

MEB: Doğa Koleji'nde eğitim öğretim kesintisiz devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) geçen Doğa Koleji'nde eğitim öğretim süreçlerinin kesintisiz devam edeceğini, öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durumun olmadığını duyurdu.

MEB: Doğa Koleji'nde eğitim öğretim kesintisiz devam edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki "Doğa Koleji" özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan 'Doğa Koleji' özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir. Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."

Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu
Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu

Milli Eğitim Bakanlığı TMSF
