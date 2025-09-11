Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
Gündem
AA 11.09.2025 11:57

Bakan Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü atamalarını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü daire başkanlıklarına ilişkin atamaları açıkladı.

Bakan Yerlikaya Emniyet Genel Müdürlüğü atamalarını duyurdu

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı atamaları çerçevesinde; Serdar Büyükleblebici, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkan Vekili; Ünsal Hayal, Özel Harekat Başkanı; Ümit Mutlu, Trafik Başkanı; Yusuf Topcan, Terörle Mücadele Daire Başkanı; Fikret İşgören, Koruma Daire Başkanı; Mehmet Umutlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı; Murat Çelik, TBMM Koruma Daire Başkanı; Fatih Yalçın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı; Güven Çopur, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı; Mustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak atanmıştır." bilgisini verdi.

Bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Emniyet Genel Müdürlüğü Ali Yerlikaya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
