Gündem
TRT Haber 11.09.2025 10:54

TMSF: İstikrar ve güven ortamı muhafaza edilecek

Suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarının işlendiği iddiasıyla Can Holdinge bağlı 121 şirkete el konuldu. TMSF'nin açıklamasında, "Şirketler mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilecek, istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecek, eğitim kurumlarında eğitime devam edilecek" denildi.

TMSF: İstikrar ve güven ortamı muhafaza edilecek

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding’e bağlı 121 şirketin malvarlığına el konularak yönetimi TMSF'ye geçti.

Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu
Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu

TMSF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu dönemde TMSF’nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır.

Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde “basiretli tacir” anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir.

"Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek"

Ayrıca grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir."

