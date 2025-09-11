Açık 22.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 11.09.2025 10:44

YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesi" açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), hakları TMSFye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesi" açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sabah saatlerinde Can Holding'e yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hakları TMSFye geçen İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir.

Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir."

Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu
Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu

