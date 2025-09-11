Ömer Çelik: Türkiye, düşmanlık edene her türlü kudretli cevabı verecek kapasiteye sahiptir

Ömer Çelik, MKYK'de Konya'nın Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'ın AK Parti'ye katıldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlarına rozetlerini taktığını ifade eden Çelik, "Belediye başkanlarımıza, her geçen gün büyüyen ailemize hoş geldiniz diyoruz. Önümüzdeki günlerde başka partilerden meclis üyesi arkadaşlarımızın ve belediye başkanlarımızın katılımları devam edecek." diye konuştu.

Çelik, MKYK'de Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının sunumlarının olduğunu, ayrıca Meclis çalışmalarına ilişkin de sunum yapıldığını söyledi.

Birinci gündem maddelerinin Gazze olduğuna dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte orada bombalanan, öldürülen çocuklara bir kere daha dikkat çekmek için Gençlik Kollarımız 'Boş Sıralar' adı altında bir etkinlik gerçekleştirdi. Bununla Gazze'de, dünyadaki bütün çocukların doğal olarak, kendiliğinden, gayet tabii görülen hakları varken Gazzeli çocukların İsrail'deki soykırım çetesi tarafından bundan nasıl mahrum bırakıldığı bir kere daha gösterilmiş oldu. Bütün illerimizde, ilçelerimizde bu etkinliği gerçekleştiren Gençlik Kollarımızı tebrik ediyoruz. Başından beri söylüyorduk, 'Bu iş sadece İsrail'in kendini savunma hakkı' diye konuşanları mahcup edecek, onları çok zor duruma düşürecek noktalara gelecek diye. Çünkü ilk baştan itibaren bu şebekenin başındaki Netanyahu, David Koridoru'nun kurulmasından, Orta Doğu'daki haritaların değiştirilmesinden bahsediyordu. Bu saldırganlık Suriye'ye, Lübnan'a, İran'a, Yemen'e yayıldığı gibi, son olarak dost ve kardeş Katar topraklarında da bir saldırı gerçekleştirilmiştir."

İsrail'in Katar'a saldırısı

Sözcü Çelik, Katar'daki saldırının son derece istisnai özelliklerinin olduğunu dile getirdi.

İsrail propaganda makinesinin, aylardır, haftalardır, yıllardır sürekli olarak Hamas'ın herhangi bir şekilde müzakereye, ateşkese yanaşmadığını, barıştan yana olmadığını söylediğini anımsatan Çelik, Hamas'ın başından beri, İsrail tarafının sürekli olarak hakkaniyetsiz ve haksız şartları dayatmasına rağmen, bir irade ortaya koyduğunu, müzakereye açık olduğunu, meşru şartları kabul edebileceğini söylediğini vurguladı.

Hamas'ın ne zaman bir müzakere çağrısı yapılsa buna olumlu yanıt verdiğini anlatan Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Hamas müzakere heyeti bu şartları konuşmak üzere bir toplantı kararı almıştı. Doğrudan barış, ateşkes müzakerelerini değerlendirmek üzere yapılan bu toplantıyı İsrail başka bir ülkenin topraklarında, Katar'da hedef aldı. Bu, soykırım şebekesinin hiçbir kural tanımadığını ve bu kural tanımazlıkla birlikte müzakere heyetini bile tuzağa düşürecek kadar sinsi yaklaşımlar içerisinde olduğunu bir kere daha göstermiştir. İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği bu barbarca terör eylemi, barış isteyen, ateşkes isteyen bütün ülkelere dönük bir saldırıdır. Bir kez daha görülmüştür ki bugün dünya sistemini, uluslararası hukuku, ülkelerin güvenliğini tehdit eden en başat aktör, Netanyahu şebekesidir. Netanyahu şebekesi durdurulmadan, Netanyahu şebekesi hukuk önünde yargılanmadan diğer konuların konuşulacağı bir zeminin olmadığı net bir şekilde görülmüştür. Doğrudan müzakerelere, diplomasiye, ateşkes sürecine, uluslararası toplumun çağrısına dönük bir saldırı gerçekleştirmiştir."

Sumud Filosu'na saldırılar

İnsanlığın çeşitli ailelerinden, ülkelerinden, yerlerinden Gazze'deki Siyonist ve soykırımcı siyasetin parçası haline getirilmiş, açlığın ve kıtlığın silah olarak kullanıldığı duruma karşı insani bir hassasiyet oluşturmak için yola çıkmış Sumud Filosu'na da İsrail'in iki kez saldırdığını anımsatan Çelik, Netanyahu soykırım şebekesinin, her türlü insani faaliyete, insani duruşa saldırmak için fırsat beklediğini, bu durumun uluslararası toplum ve uluslararası bir iradeyle engellenmesi gerektiğini vurguladı.