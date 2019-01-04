Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir şekilde terör koridoruna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Akar, "Terör koridoru hayal edenler varsa, bu hayallerinden vazgeçsinler. Buna asla müsaade etmeyeceğiz." dedi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde herhangi bir şekilde terör koridoruna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber