Türkiye-Pakistan ortak açıklamasında, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen Sekiz Ülke Örgütü dahil olmak üzere çok taraflı forumlar ve ilgili diğer forumlarda iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada, iki ülkenin bölgelerinde ve uluslararası alanda barış, güvenlik ve refah sağlanması ve sürdürülmesi yönündeki kararlılıkları yinelenirken, Jammu-Keşmir sorununa sürekli bir diyalog süreci yoluyla ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde çözüm sağlanması ihtiyacı vurgulandı.

Kaynak: AA

