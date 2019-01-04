Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir takım ziyaret ve açılışlar için Eskişehir’e geldi. Bakan Varank, bazı ziyaretlerinin ardından TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) turboşaft motorlarının test edilmesine imkan tanıyacak olan T700 Üretim Test Alanı’nın açılış törenine katıldı. Törende Gökbey’e güç verecek olan TS1400 Turboşaft Motoru da test edildi.

Açılışta bir konuşma yapan Bakan Varank, “Az önce testini gerçekleştirdiğimiz ilk milli helikopter motorumuz TS1400, Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini koyduğu Gökbey’e güç verecek. Tamamı TEI mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen TS1400 turboşaft motoru, dışa bağımlılıktan kurtulmamız için atılan çok önemli bir adımdır.” dedi.

Varank şöyle devam etti:

“Bugün yerinde gözlemlediğim TEI’nin dünya standartlarındaki imalat ve tasarım yetkinlikleri sayesinde hepimizin gurur duyacağı motorumuz ortaya çıkacaktır.

Biraz önce bizim yürüttüğümüz, gizlilik derecesine sahip bir proje için TEI’nin geliştirdiği ve alanında ilk olan başka bir motoru da çalıştırarak test ettik.”

Kaynak: TRT Haber