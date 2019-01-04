Dışişleri Bakanlığı, “Pompeo’nun Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri üslup ve içerik bakımından reddediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bir internet sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında Türkiye hakkında sarf ettiği ifadelerin gerek üslup gerek içerik bakımından reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bakan Pompeo’nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse, endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, Suriye’nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden ve kendi milli güvenliğine karşı varoluşsal bir tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlıkla sürdürecektir.

Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklayan ülkemizin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye’deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesi asla kabul edilemez. Bu terör örgütünün DEAŞ ile mücadelede ortak olarak görülmesini de şiddetle kınıyoruz.

Türkiye, gerek terörle mücadelesinde, gerek Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabalarında Suriyeli Kürtlerin haklarının korunmasını gözetmeyi sürdürecektir. PYD/YPG mezaliminden kaçan yüzbinlerce Suriyeli Kürde halen Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ve bu kişilerin PYD/YPG baskısı nedeniyle kendi topraklarına dönemedikleri de hatırda tutulmalıdır.”

Kaynak: TRT Haber