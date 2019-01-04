AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, gazetecilere gündemle ilgili açıklamalar yaptı.

Binali Yıldırım, "Tecrübemizle yaptıklarımız İstanbul için yapacaklarımızın teminatı olacak." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için şu ana kadar açıklanan iki aday olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na başarılar diledi.

"İstanbulluları abad etmeyi vadediyorum"

Yıldırım, "İstanbullulara sadece hizmet değil, İstanbulluların gönlüne girmeyi, İstanbulluları da abad etmeyi şahsım ve arkadaşlarım adına vadediyorum." diye konuştu.

"7 Ocak'ta projelerimizin ipuçlarını duyuracağız"

İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacaklarını ve projelerinin ipuçlarını vereceklerini söyleyen Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız."

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: 7 Ocak'ta projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak'tan itibaren de projelerimizi kapsamlı şekilde duyuracağız.https://t.co/br5eGU4dyo pic.twitter.com/i1Zab0SAvq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ocak 2019

"Faytoncularla görüşerek bu rezilliğe son vereceğiz"

Binali Yıldırım, hayvan haklarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Hayvanların hakkını, hukukunu korumak insanlar olarak bizim görevimizdir. Yönetici sorumluluğunu taşıyorsanız daha önemli hale gelir. Hayvanların işkence edilerek, onların kapasiteleri zorlanarak, ticari amaçlı kullanılmasını tasvip etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın faytonlarla ilgili, faytonlarda kullanılan atlarla ilgili söylediklerinin arkasındayız. Büyükada ve diğer adalar son yıllarda çok ziyaretçi alıyor. Buna rağmen oradaki at sayısı azaldı. Buradaki sorunlar neyse faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe son vereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili bir kanun teklifi de gündeme gelecek, bunun da çalışmasını arkadaşlar yapıyorlar."

AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Faytoncularla, esnafla konuşarak bu rezilliğe son vereceğiz.https://t.co/br5eGU4dyo pic.twitter.com/fcKIQJ5Q5p — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber, AA