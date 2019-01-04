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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Han ile görüştü
04 Ocak 2019 Cuma 14:44 - Son Güncelleme 04 Ocak 2019 Cuma 14:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleyen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Han ile başbaşa görüştü.
Heyetlerarası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmrah Han ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.
Kaynak: İHA
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