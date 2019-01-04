Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Okulların Maarif Vakfımıza teslimi memnuniyet verici"

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu Pakistan'da yüksek mahkemenin ilan etmesi ve bir yandan da okulların Maarif Vakfımıza teslimi, bunlar memnuniyet verici adımlardır.” dedi.

"Türkiye Pakistan'ın yanındadır"

Başbakan İmran Han’ın göreve gelmesinin ardından Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, “Kendisini bu vesileyle, seçimlerde gösterdiği başarılar için tebrik ediyorum. Kendisi aynı zamanda tam anlamıyla bir Mevlana aşığı. Sayın Başbakan’ın Konya’da Hz. Mevlana’yı ziyaret etmesi bu dostluğun bir nişanıdır. Türkiye ve Pakistan dostluk bağlarının kökleri tarihe uzanan iki kardeş ülkedir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de, yarın da Pakistan’ın yanındadır, yanında olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

#SONDAKİKA

[Pakistan'daki FETÖ okulları Maarif Vakfı'na devredildi] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum.https://t.co/owzChE4iee pic.twitter.com/FQNkVVKxQN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ocak 2019

Erdoğan, Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki üçlü zirvenin 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da gerçekleştirileceğini söyledi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirveyi 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da gerçekleştireceğiz.https://t.co/owzChE4iee pic.twitter.com/EYrmevTFa6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber / AA