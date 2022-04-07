Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahodır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/ybbKHSErrt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2022