Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 18:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Özbek mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahodır Kurbanov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahodır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2022
Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/ybbKHSErrt
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Özbekistan
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