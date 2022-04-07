Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.

Ağır Ceza Mahkemesi, 5 günlük değerlendirmesinin ardından iddianameyi kabul etti.

Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, şüpheli Faruk Fatih Özer'in bazı mağdurların zararlarını karşıladığına ilişkin dekontları da dosyaya sunduğu belirtildi. Firari Özer'in babası Zülküf Özer'in avukatı tarafından Başsavcılığa başvuruda bulunulduğu belirtilen iddianamede, müştekilerin de zararlarının karşılandığına ilişkin dilekçelerinin dosyaya sunulduğu kaydedildi.

Başsavcılık, zararları karşılanan müştekiler yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin ise mahkeme tarafından değerlendirilmesini istedi.

İddianamede, Thodex isimli şirketin kurulduğu tarihten faaliyetlerine son verildiği güne kadar bilinçli ve süreklilik arz edecek şekilde planlı ve organize biçimde, hiyerarşik yapıya riayet edilerek devam ettirildiği değerlendirmesi yapıldı.

"Mağdurlar aldatıcı reklam ve kampanyalarla sisteme çekildi"

Çıkar amaçlı suç örgütünün lideri ve kurucusu Faruk Fatih Özer’in örgüt yöneticileri ile üyelerine görevler verdiği ve bu kişiler arasında iş bölümü yaptığı aktarılan iddianamede "En başından Thodex platformunda mağdurların önce çeşitli aldatıcı reklam ve kampanyalar ile sisteme çekildiği, daha sonra sistemde kalmalarının sağlandığı ve mağdurların denetim yapamayacak ve bilemeyecek durumda olmalarından faydalanılarak birçok hileli eylem gerçekleştirildiği belirlendi" denildi.

Parayı kripto para ve altına çevirip aklamışlar

İddianamede Thodex platformunda tüm müşterilerin 356 milyon 980 bin 554 TL ve yine mevcut soruşturma kapsamında başvuruda bulunan 2072 müştekiden 2027 kişinin toplamda 257 milyon 862 bin 432 TL zarara uğratıldığı ifade edildi.

Ayrıca iddianamede, dolandırıcılık suçundan elde edilen mal varlığının bir kısmının suç örgütü tarafından gerek yurt içi gerek yurt dışı kripto para borsalarına aktarıldığı, bir kısmının da fiziki olarak altına çevrilerek mal varlığı değerlerinin aklandığı aktarıldı.

Firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 21 şüphelinin tüm mağdurlara karşı sorumlu oldukları belirtilen iddianamede "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, bilişim sistemlerini araç olarak kullanılıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri anlaşılmıştır" denildi.