Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 16:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde TBMM Başkanı Şentop’u kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı
Etiketler: Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
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