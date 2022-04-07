Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Valiliği kentte akşam saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara’da bugün akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
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