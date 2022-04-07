Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara’da bugün akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.