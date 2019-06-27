Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde de temaslarını sürdürdü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü.

Akar-Jeffrey görüşmesinde Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey'e Münbiç’te verilen sözlerin yerine getirilmesinin beklendiğini, Fırat’ın doğusunda planlanan güvenli bölgeye ilişkin Türkiye’nin görüşlerini aktardı.

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın son gününde Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA, TRT Haber