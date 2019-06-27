G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Japonya'da 800 üniversitenin 80 tanesi kadın üniversitesi. Bu bizler için çok anlamlı. Bizde böyle bir şey yok, olması halinde de neler olur o ayrı bir soru işareti. Japonya bu noktada çok önemli bir örnek. Japonya'daki 80 kadın üniversitesini büyükelçime görev veriyorum, incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız.

"Türkler ve Japonlar arasındaki dostluk ve iş birliği takdirle karşılanıyor"

Japonya ziyaretine böylesine anlamlı bir programla başlamak benim için bir mutluluk kaynağı. Temaslarımızın ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aramızdaki binlerce kilometrelik mesaefeye rağmen Türkler ve Japonlar arasındaki dostluk ve iş birliği takdirle karşılanıyor. Bizler kötü günlerimizde hep birbirimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Bu derece sevgi besleyen ve ortak noktaları olan başka iki ülke yoktur.

"Yenilgiler bir bitiş değil, yeni bir dirilişin vesilesi olur"

Bizim inancımıza göre her zorluğun ardından muhakkak bir kolaylık vardır. İlk başta sıkıntılı görünen pek çok şeyin ardında hayır vardır. Milletimizin mazisinde bu tarz bir çok örnek vardır. Okuduğum bir şiirden dolayı çarptırıldığım hapis cezası bizim önümüzde yepyeni bir yol açılmasına vesile oldu. Milletimizin mazisinde de ilk başta bize acı çektiren hadiselerin hayırlara vesile olduğunu görüyoruz. İnebahtı bunun bir örneğidir. Yenilgiler bir bitiş değil, yeni bir dirilişin vesilesi olur. 129 yıl önce meydana gelen ve 532 denizcimizin şehit olduğu Ertuğrul Fırkateyni faciası dostane ilişkilerimizin başlamasına vesile olmuştur.

Başbakan Abe ile yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizin her alanda derinleştirilmesi üzerinde duracağız.

"Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı tercih etti"

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada son yıllarda son derece sancılı hadiseler cereyan ediyor. Hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümüzü Suriyelilere açtık. Ülkemiz son 2 yıldır insani kalkınma yardımlarında milli gelire oranla dünyada ilk sırada yer aldı. Bize gelen destek ise 2 milyar euro. Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapishanelerden yansıyan işkence görüntüleri ne de masum çocukların gözyaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi.

"Son 17 yılda kadın hakları konusunda birçok tarihi reforma imza attık"

Bölgemizde ve dünyada yaşanan hemen her kriz öncelikle kadınları hedef alıyor. Kıyafetinden veya dış görünüşünden en fazla saldırıya yine kadınlar maruz kalıyor. Türkiye olarak son 17 yılda kadın hakları konusunda birçok tarihi reforma imza attık. Siyasette sorumluluk yüklendiğim her yerde kadınlarımızla birlikte yol yürümeye daima özen gösterdim. Kamu istihdamında kadın oranı yüzde 38'i geçiyor. Çalışma hayatımızdaki 9 milyonu aşkın kadın ülkemizin gücüne güç katmıştır.

Biz Türkiye olarak diline, dinine, ırkına bakmaksızın, mazlum ve mağdurlara sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Kaynak: TRT Haber