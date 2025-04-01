Bahçeli'den sokak çağrılarına tepki: Şuursuzluk ve sorumsuzluk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sokak çağrısıyla ilgili tepki gösterdi:

"Sokak çağrısı nasıl bir şuursuzluk ve sorumsuzluktur? CHP, çatışmayı körükleyen ve milli iradeyi yok sayan politika izliyor. Sokaklar çare değildir. CHP, kaos ve kargaşa çıkarma peşinde. Bu çağrı toplumsal huzuru tehdit eden sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Demokrasi ve özgürlüklerin kullanılması adına yapıldığı ileri sürülse de demokrasi dışı arayışların tezahürüdür, asla samimi ve masum değildir."

"Demokrasi dışı arayışlara girişenler bedelini ödemeye de hazır olmalı"

Kimsenin Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemeyeceğini vurgulayan Bahçeli şunları aktardı:

"Başta CHP olmak üzere cepheleşmeden medet uman partileri, televizyon sahiplerini, yorumcuları, siyasi ikbalini sokakların şiddetine bağlamış olan düşkünleri uyarıyorum. Demokrasi dışı arayışlara girişenler bedelini ödemeye de hazır olmalıdır. Milli birliğin güçlendirilmesine ve terörsüz Türkiye'nin inşa edilmesine provokasyonlarla mani olma arzusunda olanlar kaybedecektir."

"Medya sorumlu hareket etmeli"

Şiddet ve çatışmanın çözüm olmadığının altını çizen Bahçeli, medyanın sağduyulu hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Medya yorumcularının büyük bir sorumluluk içinde hareket etmeleri, meslek ilkelerinin gereğidir. Söz ve yorum özgürlüğü demokratik bir hak olmakla birlikte, bu özgürlüğün kamu düzenini bozacak, halkı isyana teşvik edecek şekilde kullanılması asla kabul edilemez."