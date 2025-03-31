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TRT Haber 31.03.2025 15:50

'Silivri Cezaevinde kantinler kapalı' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, 'Silivri Cezaevinde kantinler kapalı, mahkumlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor' iddiası manipülasyondur" açıklamasını yaptı.

'Silivri Cezaevinde kantinler kapalı' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Silivri Cezaevinde kantinler kapalı, mahkumlar ihtiyaçlarını karşılayamıyor" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

DMM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan kurumlarda, hükümlü ve tutukluların beslenme ihtiyaçları kurum tarafından sağlanmaktadır. Mahpusların günlük ana öğünleri, diyet ve sağlık koşulları da göz önünde bulundurularak hazırlanmakta, kurum tarafından yeterli ve dengeli beslenmeleri sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra hafta içi her gün, belirlenen saatlerde kantin siparişleri alınmakta ve teslim edilmektedir.

Her ayın son günü, yasal mevzuat gereği, ceza infaz kurumlarında kantin ve depolarda sayım İşlemleri yapılmaktadır. Bu hükümlü ve tutuklulara 31 Mart 2025 Pazartesi günü kantinde satış işlemi gerçekleştirilemeyeceği önceden bildirilmiş, ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kolaylıklar gösterilmiştir.

Ramazan Bayramı tatili de dâhil olmak üzere, kantin hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamış, İhtiyaç duyulan tüm ürünler temin edilmiştir.

Ceza infaz kurumlarımızda barındırılan ve hesabında yeterli bakiyesi bulunmayan su, hijyen malzemeleri ve temel gıda maddeleri kurum tarafından ücretsiz olarak temin edilmektedir.

Hükümlü ve tutuklulara yönelik hizmetler, insan hakları ve mevzuata uygun şekilde sürdürülmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"
 

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