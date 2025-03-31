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Gündem
AA 31.03.2025 13:46

Cevdet Yılmaz: Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bizim medeniyetimiz hiç bir zaman anti-semitik olmadı. Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar" dedi.

Cevdet Yılmaz: Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar
[Fotograf: AA]

Yılmaz, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

"Bizim medeniyetimiz hiçbir zaman anti-semitik olmadı. Anti-semitizm arayanlar, Avrupa tarihine baksınlar. Netanyahu hükümetinin işgal, soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmek anti-semitizm değildir." görüşünü belirten Yılmaz, tüm dünyada yükselen anti-semitizmin asıl müsebbibinin İsrail yönetiminin izlediği insanlık dışı saldırganlık olduğunu kaydetti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"İstiyorlar ki çocuklar katledilirken dünya sussun. Bir halk topyekun yok edilmeye ve vatanından sürülmeye çalışılırken kimsenin sesi çıkmasın. Yaşanan vahşeti reddeden Yahudiler dahil olmak üzere, 'İnsanlık İttifakı' bu çirkin propagandaları boşa çıkaracak ve er geç hak yerini bulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik rahatsızlıkları ve hadsiz sözleri, hakikatin gür bir sesle ifade edilmesinden duydukları korkudan kaynaklanmaktadır. İki devletli bir çözüm temelinde Filistin halkının haklı davasını ve insanlığın ortak değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

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Cevdet Yılmaz Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı
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