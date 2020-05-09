MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları:

"Bu CHP yönetimi, Türkiye'yi tuzağa çekip kafese koymak isteyenlere göz yumar, sonra da darbeyi çağrıştıran şifreli mesaj verirler.

2000 ve 2001 krizlerinde hangi ayak oyunları, hangi karanlık senaryolar devreye alındıysa şimdilerde benzerleri uygulanmaktadır.

ürkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir.

Türkiye bir felaketin kuşatmasını yarmak için adeta çırpınıyor. Milli dayanışma hayranlık uyandırıyor. Virüse karşı yüksek bir mücadele sergileniyor. CHP ise ekonomik tetikçilere, demokrasi düşmanlarına, küresel tefecilere, vatansız fesat yuvalarına kucak açıp gel gel yapıyor."

Ayrıntılar geliyor...