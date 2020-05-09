Bakan Soylu: Büyüklerimizin çıktığı saatlerde çıkmayın
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 57 ildeki vatandaşlardan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların çıkacakları saatlerde dışarı çıkmamalarını rica etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceğini hatırlattı.
Kısıtlamanın olmadığı 57 ildeki vatandaşlardan bu saatlerde dışarı çıkmamalarını istedi. "Bir ricam var" diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız, 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın."
Bir ricam var— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 9, 2020
Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler.
24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar..
Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız…
Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın pic.twitter.com/YG0pcjVsEE