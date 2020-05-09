Kalabalıktan kaçılıyor. Hapşırandan, öksürenden korkuluyor. Üsküdar Üniversitesi'nin araştırması, salgının psikolojik etkilerini sayılarla ortaya koydu.

Araştırma bin 298 kişi üzerinde yapıldı. Katılanların yüzde 78’i kaygılı olduğunu ifade etti. Hatta her 3 kişiden biri "korkuyorum" dedi.

Psikiyatrist Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, "Kadınlarda erkeklere kıyasla kaygı kaçınmanın daha fazla olduğunu, özellikle yalnız yaşayanlarda bekarlarda kaygı ve kaçınmanın fazla olduğunu gördük. Yakınları kronik hasta ya da yakınları yaşlı olanların onlara bir şey olacağı konusunda daha fazla kaygı sahibi olduğunu gördük." dedi.

Katılımcıların yüzde 61'i kalabalığa girmekten kaçınıyor. Dışarıdan yemek söylemeyi bırakanlar 64'ü buluyor. "Sağlıklı besleniyorum" diyenler yüzde 62'ye, haberleri takip edenler yüzde 83'e ulaştı.

Her 4 kişiden 3'ü yiyecekleri daha fazla yıkamaya başladı. Bu süreçte ellerini sık sık yıkayanların oranı yüzde 94'e kadar yükseldi.