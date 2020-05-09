Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00 sıralarında ilk olarak helikopter ile Sancaktepe’de yapımı devam eden hastanenin bulunduğu bölgeye gitti. Erdoğan'ı taşıyan helikopter hastane çevresinde uçuş yaptıktan sonra inşaat alanına indi.





Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı ve inşaat alanında inceleme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından yine helikopter ile Atatürk Havalimanı’nda yapımı süren pandemi hastanesine geçti.



8 Nisan’da yapımına başlanan Sancaktepe'deki ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneler bu ay sonunda pandemi hastanesi olarak hizmete açılacak. İlerleyen dönemlerde deprem ve doğal afetlerde de kullanıcak.