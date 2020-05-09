Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
'7 tepenin şehrinden 7 kıtaya' konserleri devam edecek
Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan'da İstanbul'da başlattığı "7 Tepeden 7 Kıtaya" konserler dizisini ramazan ayı ve bayramda da farklı şehirlere yayarak devam ettirecek.
Cumhurbaşkanlığı 23 Nisan'da düzenlenen "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" konser projesini devam ettirmeyi kararlaştırdı.
Bu kapsamda Ramazan ayı ve bayramı sürecinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde konserler düzenlenecek.
Türkiye'nin tarihi değerlerini yansıtan 7 ayrı noktada 7 farklı konser verilecek.
Bu konserler Kapadokya, Afrodisias, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu ve İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde düzenlenecek. Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu–Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat ve Fettah Can izleyiciyle buluşacak.
İlk konser 20 Mayıs'ta yayınlanacak.
Etiketler: sevgi konseri 7 tepeden 7 kıtaya konserSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 13:10
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