Bilecik'in Söğüt ilçesinde vatandaşlara hitap eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılan seçimlerin ardından Söğüt'ün ehline emanet edildiğini ve emanetin başlarının üstünde olduğunu söyledi.

"Söğüt'e verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz"

Emanete rikkat ve riayetin boyunlarının borcu olduğunu belirten Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok çalışacağız, Söğüt'e verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz. Yerimizde saymayacağız, yılgınlığa düşmeyeceğiz, bir günümüz diğerine eşit olmayacak. Şunu biliniz ki Söğüt’ün yüzünü kara çıkarmayacağız. Vaatlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Hedeflerimizin gerisine düşmeyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele edeceğiz. Söğüt için gövdemizi taşın altına koyacağız. Ne demişsek yapacağız, neyi söylemişsek başaracağız. Neyin sözünü vermişsek yerine getireceğiz. Türk milleti, 31 Mart seçimlerinde bizlere güvenini göstermiştir, Cumhur İttifakı’na verdiği değeri ispatlamıştır. 31 Mart'ta Söğüt kazanmış, huzur kazanmış, Türkiye kazanmıştır. 31 Mart'tan ülkemiz güçlenerek çıkmıştır. Türk milleti dünyaya demokrasi dersi vermiştir."

Bahçeli, 31 Mart seçimlerinde 233 belediye başkanlığını partisinin kazandığını hatırlattı.

"Cumhur İttifakı ülke genelinde müstesna bir başarıya ulaşmıştır"

Cumhur İttifakı'nın seçim başarısına değinen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kara kampanya mucitleri ters köşeye yatmışlardır. Müfteriler hayal kırıklığına uğramışlardır. Karamsarlık ve kötümserlik aşılayanlar şaşkına dönmüşlerdir. Cumhur İttifakı ülke genelinde müstesna bir başarıya ulaşmıştır. 2023 hedeflerinin önü açılmıştır. 2053 ve 2071 hedefleri teyit edilerek desteklenmiştir. Milli bekamız pekişmiştir. Milli birlik ve dayanışma ruhu perçinlenmiştir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmen uygulamada olduğu bir dönemde Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve belediye sayısı itibarıyla öne çıkması ülkemiz adına memnuniyet vericidir."

Devlet Bahçeli, 15 Temmuz sonrası yeni bir hükümet sistemiyle ilgili doğan zorunlu arayışların, çok değerli ve saygın bir mutabakatla sonuçlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türk milletinin takdir ve tasdikiyle yönetim hayatına girdiğini, ülkenin Cumhuriyet dönemindeki üçüncü evresine geçtiğini anlatan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Söğütlü kardeşlerimin geleceğidir, Türkiye'nin huzur anahtarı, istikrar adası, güvenlik zırhıdır. Bu yeni sistemde belirsizliklere yer yoktur, istikrarsızlıklara fırsat yoktur, çift başlılığa müsaade yoktur, hükümet bunalımlarına geçit yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alarak, değişmesini, yeni bir referandumla eski sisteme dönülmesini isteyenler bir defa samimi değildir, iyi niyetli değildir, dürüst değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Surda gedik açmayı planlıyor"

"CHP Genel Başkanı, 'En güzel başkanlık sistemi Amerika'da var, oturalım konuşalım' diyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışalım istiyor, surda gedik açmayı planlıyor." ifadelerini kullanan Bahçeli, Türkiye'nin sistem tartışmalarını sonlandırdığını, bu sayfayı uzlaşmayla kapattığını vurguladı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP'nin Amerika hayranlığı, esir düşmüş bir siyasetin numunesi, çok tehlikeli bir zihniyetin ürünüdür. Bunların ne duruşu milli, ne bakışı yerli, ne de teşhisleri isabetlidir. Aşağılık kompleksinin pençesine düşen CHP'nin, Türkiye'yi yabancı ülkelerin gözüyle değerlendirmesi yıkım ve yozlaşmadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu toprakların tarihsel kazanımına, bu milletin soylu vasıflarına, Türk-İslam kültür ve müktesebatına uygundur, uyumludur.

CHP'nin taşeron ve hacizli siyaseti alenileşmiştir. Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye'nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, cumhurla cumhuriyeti kucaklaştırmıştır. 'Cumhur var, cumhuriyet yok' diyen siyasi garabetlerin aslında ahlak erozyonuna uğradıkları, aidiyet sancısı çektikleri, şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; iradeyle istikrarı buluşturmuş, icraat ile sürati kaynaştırmış, hukuk ile demokrasiyi kuvvetlendirmiş, beka ile beraberliği uyarmış, tarihle coğrafyayı uyandırmıştır. Güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü yargı, güçlü yürütme somutlaşmıştır. Yeni hükümet sistemine yönelik yıpratma taktikleri beyhude bir gayrettir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi maksadıyla, eğer aksayan tarafları tespit edilmişse ve bu aksaklıkların düzeltilme ihtiyacı doğarsa elbette bunun gereği de yapılacaktır. Yapıcı tekliflere, samimi düşünce ve değerlendirmelere duyarsız kalmak sorumluluk ruhuyla bağdaşmayacaktır. Amaç yeni hükümet sisteminin yerleşmesini, devlet ve toplum hayatına iyice kök salmasını temin etmek olmalıdır."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin ümididir"

Türkiye'nin 16 Nisan 2017'de büyük bir yönetim reformunu demokratik ve hukuki vasıtalarla hayata geçirdiğini anımsatan Bahçeli, "Milletin 'evet' dediği bir yönetim sistemini karalamak hatta günahkar göstermek bizatihi millete hakaret ve hıyanettir. Geldiğimiz bugünkü aşamada, devlet çarkı emniyetle dönmektedir. Türkiye boğuştuğu sorunları aşacak güçtedir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin ümididir, kurucu ruha, kuruluş ve kurtuluş şuuruna tamamıyla uygundur." değerlendirmesini yaptı.

Tehditlerin artık işlemeyeceğini ifade eden Bahçeli şunları kaydetti:

"Tehlikeler mutlaka bertaraf edilecektir. Bir ve beraber olursak hiçbir karanlık ve kötü emel sahibi şirret emellerine muvaffak olamayacaktır. Yüreklerimiz toplu vurursa, zalimler imanla yükselen surumuzu aşamazlar. El birliği yaparsak, güç birliğiyle hareket edersek Türkiye'nin önünde hiçbir hain duramaz. Cumhur İttifakı, Ötüken'den Söğüt'e dalga dalga büyüyen muzaffer ahlaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökü mazide olan parlak bir atidir. CHP'nin tezviratları boştur, ademe mahkumdur. İş birlikçilerinin ve siyasi bölücülerin çürük tezleri boşunadır, alçalmaya mecburdur.

Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'nin 2023 azmine taş koyamayacaklar. Söğüt misyonuyla geleceğinin vizyonunu çizen Türk milletinin yürüyüşünü durduramayacaklar. İnandık, başaracağız. İman ettik, bekamızı koruyacağız. İddialıyız, badireleri ve belaları teker teker alt edeceğiz. Biz Türk milletiyiz. Biz Türkiye'yiz. Biz Söğüt ocağından buram buram tüten fatih nesli, fetih mirasçılarıyız. Bilinsin ki Cumhur İttifakı bu neslin ta kendisidir, fetih mirasının da sonuna kadar gözü kara bekçisi olacaktır."

Kaynak: AA