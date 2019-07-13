Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve komando tugaylarının katıldığı harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı’ndan elde edilen gelişmeler sonucunda, 12 Temmuz akşamı komando tugaylarıyla "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber