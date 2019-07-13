AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Rum tarafına sunduğu yeni iş birliği önerisini değerlendirdi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Önemli bir adım"

KKTC Cumhurbaşkanı Sn Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Adası çevresindeki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine dönük kapsamlı iş birliği önerisini Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına sunması önemli bir adımdır.

"Türk tarafı bir kere daha iş birliği siyasetini öne çıkarmıştır"

Türk tarafı bir kere daha çatışmacı siyasetlere karşı iş birliği siyasetini öne çıkarmıştır. Kaynakların Türk ve Rum tarafı arasında BM gözetiminde kurulacak komiteyle ele alınması iş birliğine önem veren bir siyasettir. Kaynaklardan eşzamanlı yararlanma önerisi adaletin gereğidir.

"Tüm siyasi odaklar KKTC’nin iş birliği yaklaşımının kıymetini bilmeli"

Günlerdir Rum tarafının çatışmacı siyasetine destek veren AB başta olmak üzere tüm siyasi odakların, KKTC’nin iş birliği yaklaşımının kıymetini bilmesi gerekir. Dünyada yeterince sıcak sorun varken, KKTC’nin yaklaşımının takdirle karşılanması gerekir.

"Türkiye hem kendi hem de KKTC'nin haklarını korumaya kararlıdır"

Türkiye hem kendi haklarını hem de KKTC’nin haklarını tavizsiz bir şekilde korumaya kararlıdır. Adaletsiz ve hukuksuz girişimler karşısında Türkiye ve KKTC adalet ve hukuktan yana bir siyaset izlemektedir.

"Herkesin destek vermesi gerekir"

Garantör ülkelerin ve AB’nin, Rum tarafının çatışmacı siyasetine karşı KKTC’nin barışçı siyasetine destek vermelerini bekliyoruz. Eğer adalet ve hukuk esas alınacaksa, KKTC’nin diplomatik akılla ortaya koyduğu önerilere herkesin destek vermesi gerekir."

Kaynak: TRT Haber