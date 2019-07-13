KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kıbrıs'taki meselelere dair açıklamalarda bulundu.

Akıncı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kıbrıs'ta bir anlayış beraberliği sağlanırsa yer altındaki zenginlikler daha çabuk çıkarılabilir"

Kıbrıs meselesinde bir anlayış beraberliği sağlanırsa Rumlar bundan ne kazanacak? Şu anda denizin binlerce metre altında bulunan zenginlikler, su yüzüne çok daha rahat çıkabilecek. Belki Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin de bu denklemin içerisinde bir oyuncu olduğunu anladıklarında çok daha pratik, hızlı ve kestirme yollarla söz konusu zenginlikler uluslararası pazarlara ulaşabilecek

"Uluslararası aktörlere büyük görev düşüyor"

Kıbrıs’ta Barıştan ve iş birliğinden tüm tarafların kazançlı çıkacağı bir ortam var ama bunu sadece benim veya Türkiye'nin tekrar etmesi yeterli değil. Uluslararası aktörlere çok büyük görev düşüyor

"Rum tarafı diyaloğa yanaşmıyor"

Gelin bunu planlama aşamasından, su yüzüne çıkarıp satma aşamasına kadar konuşalım. Bir komite kuralım. Bir türlü olmadı. Rum tarafıyla bu konuyu konuşamıyorsan nasıl diyalog kuracaksın ve uzlaşma sağlayacaksın.

"İş birliği her iki halk için de büyük yararlar getirecektir"

Yunanistan'ın yeni başbakanı Sayın Kiriakos Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs sorununa yeni bir bakış açısı getirirse, iki ulusun yan yana ama iş birliği içerisinde gelişmelerini hedeflerse her iki halk için bu çok büyük yararlar getirecektir diye düşünüyorum.

Kaynak: AA