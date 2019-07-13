Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZkQ1lvtOSf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2019

Kaynak: TRT Haber