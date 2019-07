AK Parti İl Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz belgeselinin Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde yapılan galasına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dehşetten destana" olan ismin, belgeseli çok iyi yansıttığını söyledi.

"Biz o dehşetten destanayı saniye saniye yaşadık. Biz aslında bir belgesel izlemeye gelmedik, tiyatro izlemeye de gelmedik" ifadesini kullanan Oktay, "Tiyatroyu yazdılar, senaryoyu yazdılar ama uygulayamadılar çünkü kahraman bir millet vardı" diye konuştu.

Oktay, Türkiye'ye o geceyi unutturmayı kimsenin başaramayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi bitireceklerini zannedenler, diz çöktüreceklerini zannedenler gördüler ki Türkiye, Türk insanı, zor şartlarda bırakın diz çökmeyi, tam tersine şahlanışa geçer. O gece hepimizin zihinlerinde tek bir şey vardı. Vatandı onun adı, milletti onun adı, dirilişti. Sadece birilerinin çıkarlarına 'evet' demediğimiz için onların suyundan akmadığımız için bize ders vermeye çalışanlara ders verdiğimiz gecenin adıdır 15 Temmuz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Meydanlara iniyoruz, Meclisi açıyoruz" talimatının o gece herkes tarafından yerine getirildiğini hatırlatan Oktay, "Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz başka bir yerdeydi, Başbakanımız başka bir yerdeydi, bizler buradaydık ama aynı anda biz 81 ilde Cumhurbaşkanının, liderinin yanında, etrafında gözünü kırpmadan, başkomutanın arkasında gözünü kırpmadan ölüme giden bir milleti temsil ettik." diye konuştu.

Oktay, "Hiçbir şey değişmedi bugün de bu saatte de bu dakikada da yine Cumhurbaşkanımızın, liderimizin yanındayız, arkasındayız, birlikteyiz. 'Meydanlara in.' dediğinde meydanlara çıkarız, 'ölüme' dediğinde de ölüme gideriz. Hiç kimse milletinin liderine olan samimiyetini, sadakatini, birlik ve beraberlik duygusunu da test etmeye çalışmasın" dedi.

"Tankla olmayınca ekonomiyle diz çöktürmeye çalıştılar"

Oktay, şunları söyledi:

"Ekonomiyle diz çöktürmek istediler. Onunla da diz çöktüremediler. Ekonomideki farklı alandaki gayretlerini de biz aynen onu da bir destana dönüştüreceğiz inşallah ve dönüştürmeye de başladık. Diriliş destanını yine hep birlikte yazacağız, yazmaya da başladık. Bizim unutturmayacağımız sadece o gece ya da o geceden bu yana yaşadıklarımız değil aslında her türlü haksızlıklar, her türlü adaletsizlikler, her türlü hainlikler karşısında dimdik duruşumuz, birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamızdır. İnancımızdır, liderimize olan inancımızdır. Milletimize olan inancımızdır, kendimize ve vatana olan inancımızdır."

Oktay, "Ekonomiyle başaramayanlar, başka oyunların peşindeler. Başka şeyle parçalamanın peşindeler. Onu da başaramayacaklar, hiçbir şeyi başaramayacaklar. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi, dayanışmamızı net tutalım, birlik olalım, beraber olalım" dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra zayıfladığını düşünenlerin olduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle konuştu:

"Zayıfladığımızı düşündükleri anda Fırat Kalkanı ile biz sadece FETÖ'cü hainlerin öz kardeşleri olan PKK'lılara, DEAŞ'lılara hiç fark etmiyor aslında. Hangisine bakarsanız bakın ipinin aynı yerden tutulduğunu görüyorsunuz. Onun için hatırlayın Cumhurbaşkanımız 'topunuz birlikte gelin' demişti. Biz de topuyla mücadele ettik, bugün de ediyoruz, gelecek de edeceğiz."

15 Temmuz'dan bir iki ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığına işaret eden Oktay, "Türk milleti olarak dünyaya, bizi en zayıf gördüğünüz anda bile dünyaya baş kaldırabilecek, dünyaya haddini bildirecek güç ve kuvvet bizdedir dedik" değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, Türk milletinin iyi ve kötü gününde de birlikte olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz her günde bir ve beraber olmayı beceririz. Her türlü bize karşı yapılmaya çalışılan kuşatmaları yarar geçeriz. Biz dün Çanakkale'de öğrendik, Malazgirt'te öğrendik bugün 15 Temmuz'da da verdik gelecekte başka 15 Temmuzları çıkarma cesareti gösterenler de olursa, aynı mücadeleyi, aynı kararlığını gösteririz, aynı dersi alması gerekenlere veririz."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 15 Temmuz'da büyük bir sınavla karşı karşıya geldik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk milletinin 15 Temmuz'da büyük bir sınavla karşı karşıya geldiğini söyledi.

Şer odaklarının milli iradeyi yok etmeye ve devletin bütünlüğüne kast etmeye çalıştığını ifade eden Selçuk, "Daha önce Irak'ta, Mısır'da, Suriye'de yaptıklarını Türkiye'de de yapabileceklerini sandılar. Burasının Türkiye olduğunu, milletimizin iman ve ferasetini unuttular" diye konuştu.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: O gece Ankara'nın 25 ilçesi ayrı ayrı birer cepheydi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 15 Temmuz'da Ankara'nın en çok şehit verilen il olduğunu hatırlattı.

Ankara'nın 25 ilçesinin ayrı ayrı birer cephe gibi olduğunu belirten Şahin, Türkiye üzerinde karanlık emelleri bulunanların bir daha 15 Temmuz benzeri bir girişime cesaret edemeyeceğini söyledi. Şahin, darbecilerin müebbetle yargılandığını ve bir daha gün yüzü göremeyeceklerini dile getirdi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da 15 Temmuz ile ilgili söylenecek çok sözün olduğunu ancak hazırladıkları belgeselde görüntülerin her şeyi en güzel şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz belgeseli izlendi.

Kaynak: AA