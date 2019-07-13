15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Edirne'den Kars’a, Diyarbakır’dan Sinop’a, Ankara’dan İstanbul’a kadar yurdun dört bir yanında sokaklara döküldü. Millet, FETÖ’cü hainlerin kanlı ihanet girişimine sessiz kalmadı, darbecilere karşı tek yürek oldu.

O karanlık gecenin ardından günler süren demokrasi nöbetleri başladı. Demokrasi nöbetlerinin tutulduğu en önemli noktalardan biri Kızılay Meydanıydı. Gündüz işte, akşam meydanlarda, millet burada destan yazdı. Milletiyle bütünleşen meydanın ismi değiştirildi ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı oldu.

Onlar, üstüne yürüdükleri karanlığı vatan aşkıyla aydınlattı

Dosta düşmana en önemli mesajdı vatan nöbetleri. Günlerce hiç yılmadan, bıkmadan, uyumadan, kadını, erkeği, yaşlısı, genci nöbetteydi. Günün ilk ışıklarına kadar meydanlar boş bırakılmadı, vatan şehitleri unutulmadı. Dualar edildi, salavatlar getirildi...

Onlar, üstüne yürüdükleri karanlığı vatan aşkıyla aydınlattı, milli iradenin yılmaz bekçileri oldu.

Halk, 81 ilde meydanlara çıkarak vatanın sahipsiz olmadığını bir kez daha haykırdı hep bir ağızdan...

26 gün süren Vatan Nöbetleri 10 Ağustos akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkentte halkla buluşması ile son buldu.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Mikail Sevinç