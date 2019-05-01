MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemle ilgili yazılı açıklamalarda bulundu.

İtiraz sürecinin sürdüğü İstanbul seçimlerine değinen Bahçeli, "İstanbul seçimlerindeki sis perdesi, şüphe örgüsü henüz kaldırılmış değildir. MHP, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinden yanadır. YSK'nın vereceği kesin karar uzadıkça doğal olarak spekülasyonlar çoğalmakta, karşılıklı atalma ve anlaşmazlıklar çığrından çıkmaktadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı ile ilgili olarak da, "Komplolar ittifakımız karşısında işleyemecektir. Fitne kazısı yapanalara sırtımız dönük, kapımız örtüktür. Cumhur İttifakı'na özenle ve önemle sahip çıkılmalıdır. '2023 Lider Ülke Türkiye' amacına sonuna kadar sadığız" diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber