Çavuşoğlu, Katar'da Asya İş Birliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Doha'daki toplantıda, Yeni Zelanda ve Sri Lanka'daki terör saldırılarını hatırlattan Çavuşoğlu, "Saldırılar bize terörün esaslı bir tehdit olduğunu gösterdi." dedi.

Terör grupları arasında bir ayrım olmaması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, terörizm ve aşırıcılığın temel nedenlerinin ele alınması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Asya kıtasının ekonomik olarak eski parlak günlerine döndüğüne de dikkati çekti. Kıtanın önemli potansiyeline rağmen belli zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, birlikte çok çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Katar'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

Asya İşbirliği Diyaloğu 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ve Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: TRT Haber, AA