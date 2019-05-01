FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca örgüte yönelik başlatılan soruşturmalar sürerken, açılan davalardaki yargılamalar da devam ediyor.

15 ilde 31 dava görülecek

Mayıs ayında 15 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 31 dava görülecek. Bu davalarda bin 915 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 13 dava, örgütün yapılanmasına yönelik ise 18 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 598, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 317 sanık hakim karşısına çıkacak.

Akıncı Üssü’ndeki eylemler

Bu kapsamda FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya 2 Mayıs'ta Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemler

Aynı gün, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 sanığın yargılandığı dava Sincan 23. Ağır Ceza Mahkemesinde, darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılandığı dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde, darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılandığı dava Sincan 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi

Yine FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı dava 3 Mayıs'ta İstanbul'da, darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava 6 Mayıs'ta Ankara'da görülecek.

Mayıs ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:

2 Mayıs

Dava adı: Akıncı Üssü davası (475 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-31 Mayıs

Saat: 09.30

Dava adı: Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası (245 sanıklı)

Yer: Sincan 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-31 Mayıs

Saat: 09.30

Dava adı: Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası (52 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-31 Mayıs

Saat: 09.30

Dava adı: Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası (155 sanıklı)

Yer: Sincan 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2-3 Mayıs

Saat: 09.30

Dava adı: Kayseri'deki FETÖ/PDY davası (12 sanıklı)

Yer: Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 2 Mayıs

Saat: 09:30

3 Mayıs

Dava adı: Atatürk Havalimanını işgal girişimi davası (159 sanıklı)

Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 3 Mayıs

Saat:10.00

Dava adı: Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması davası (45 sanıklı)

Yer: Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Mayıs

Saat: 09.30

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (46 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Mayıs

Saat: 14.00

6 Mayıs

Dava adı: Genelkurmay çatı davası (224)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6-24 Mayıs

Saat: 09.30

Dava adı: Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası (35 sanıklı)

Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6-10 Mayıs

Saat: 09.30

Dava adı: Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası (24 sanıklı)

Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 6 Mayıs

Saat: 09.00

7 Mayıs

Dava adı: İş insanlarının FETÖ davası (2 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Mayıs

Saat:11.00

8 Mayıs

Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (12 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10.00

9 Mayıs

Dava adı: "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" davası (11 sanıklı)

Yer: Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 10.00

10 Mayıs

Dava adı: Hakkari'deki darbe girişimi davası (5 sanıklı)

Yer: Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 10 Mayıs

Saat: 10.00

13 Mayıs

Dava adı: FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası (52 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 13-17 Mayıs

Saat:10.00

Dava adı: FETÖ ile DHKP/C'nin "ortak kaos planı" davası (13 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 13 Mayıs

Saat: 12.00

14 Mayıs

Dava adı: Eski İBB Lojistik Destek Müdürlüğü yöneticisinin darbe girişimi davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 13.30

Dava adı: İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası (90 sanıklı)

Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14-21 Mayıs

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ/PDY'nin Ceyhan Belediyesi yapılanması (10 sanıklı)

Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 15.00

15 Mayıs

Dava adı: Gül ve Berberoğlu'nun yargılandığı dava (2 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 15 Mayıs

Saat: 11.00

Dava adı: ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 15 Mayıs

Saat: 11.30

16 Mayıs

Dava adı: Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası (9 sanıklı)

Yer: Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Mayıs

Saat: 10:00

17 Mayıs

Dava adı: İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava (143 sanıklı)

Yer: İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Mayıs

Saat: 10.00

20 Mayıs

Dava adı: Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (43 sanıklı)

Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)

Tarih: 20-24 Mayıs

Saat:10.00

21 Mayıs

Dava adı: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Abdullah Korucuk'un yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 21 Mayıs

Saat: 09.05

23 Mayıs

Dava adı: FETÖ'nün futbol yapılanması davası (6 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 23 Mayıs

Saat: 11.00

28 Mayıs

Dava adı: FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması davası (32 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Mayıs

Saat: 10.00

Dava adı: FETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding davası (8 sanıklı)

Yer: Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Mayıs

Saat: 09.30

29 Mayıs

Dava adı: FETÖ elebaşı Gülen'e "mehdi" diyen eski hakimin davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 29 Mayıs

Saat: 11.30

30 Mayıs

Dava adı: Adil Öksüz'ün kayınvalidesinin yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 30 Mayıs

Saat: 11.00

Kaynak: AA