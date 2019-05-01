Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından işçi fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Emek ve alın teriyle çalışıp üreten, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın #1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, bu günün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum. pic.twitter.com/Iq3ecocfgz — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 1 Mayıs 2019

Fahrettin Altun, paylaşımında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Emek ve alın teriyle çalışıp üreten, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, bugünün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum."

Kaynak: AA