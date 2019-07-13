MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya'da halka hitap etti.

Bahçeli, kim ne derse desin S-400'lerin Türkiye'ye getirildiğini belirterek şunları söyledi:

"S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır, S-400'e PKK'lı caniler karşıdır, S-400'e küresel güçler karşıdır, S-400'e CHP, İP ve HDP karşıdır, yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derlerse desinler S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400'ün sarayın savunmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, iş birlikçidir."

Kaynak: AA

