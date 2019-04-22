MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun karşı karşıya kaldığı saldırı ve kötü muamelelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Provokasyon varsa mutlaka deşifre edilmeli"

"Kimse olayların gizli faili olarak partimizi gösteremez" diyen Bahçeli, bir provokasyon varsa mutlaka deşifre edilmesi gerektiğini söyledi.

Saldırının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini vurgulayan Devlet Bahçeli,

"Kaynağı ne olursa olsun şiddeti tasvip etmek, şiddete göz yummak akıl ve vicdan ölçülerini inkar etmektir." dedi.

Karanlık bir senaryonun adım adım icra edildiğini belirten Bahçeli, CHP'yi de özeleştiri yapmaya çağırdı.

"Meydana gelen zincirleme olaylar CHP’nin öz eleştiri yapmasını zorunlu hale getirmiştir."

Kaynak: TRT Haber