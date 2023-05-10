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Gündem
AA 10.05.2023 11:05

Babacan: Tam demokrasi yolunda büyük bir yol ayrımının tam eşiğindeyiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Tam demokrasi yolunda büyük bir yol ayrımının tam eşiğindeyiz. Önümüzdeki seçim, partilerin birbiriyle yarıştığı sıradan bir seçim değil, bir sistem seçimi" dedi.

Babacan: Tam demokrasi yolunda büyük bir yol ayrımının tam eşiğindeyiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Siirt İl Başkanlığı önünde düzenlenen "Siirt Halk Buluşması"nda vatandaşlara seslendi.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin önemine değinen Babacan, "Tam demokrasi yolunda büyük bir yol ayrımının tam eşiğindeyiz. Önümüzdeki seçim, partilerin birbiriyle yarıştığı sıradan bir seçim değil, bir sistem seçimi" dedi.

Gençlerin ülkenin yarınları değil, bugünü olduğunu dile getiren Babacan, gençler için çalıştıklarını anlattı.

Birleştiklerini ve kazanacaklarını belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Siirt hakkı, hukuku, adaleti çok iyi bilir. Önümüzdeki seçim sadece iki tercihli bir referandum. Bakmayın birinci oy pusulasında 4 tane isim var aday olarak. İkinci oy pusulası bir metre uzunluğunda ama işin özünde sadece iki tercihi olan bir referandum. Böyle anlayıp, böyle anlattığımız zaman da iş kolaylaşıyor. İnşallah Siirt, seçim günü 14 Mayıs'ta doğru tercih, doğru kararı verecektir."

"İktidara geldiğimizde, ülkeyi yönetmeye başladığımızda bizim iktidarımız her partiye eşit yakınlıkta olacaktır" diyen Babacan, hukukun üstünlüğünü yerine getireceklerini ve adaletle hareket edeceklerini dile getirdi.

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