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Gündem
TRT Haber 10.05.2023 09:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik, sandık aracılığıyla söyledik. Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, “Anadolu İrfanına” güvendik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, millet adına kirli senaryolarla mücadele ettiklerini vurguladı. Geçmişte Türkiye'ye hizmet eden siyasetçilerin başına ne geldiyse hepsini katbekat fazlasıyla kendilerinin de yaşadığını ve tecrübe ettiğini ifade etti.

Erdoğan, "İşte bizim, 21 yıldır millet adına mücadele ettiğimiz kirli senaryolar" başlığına yer verdiği paylaşımında şunları kaydetti;

Mahkeme kararlarıyla önümüzü kesmek, vesayetle gözümüzü korkutmak istediler. MİT kumpasıyla çalışma arkadaşlarımız üzerinden bizi hedef aldılar. Gezi olaylarıyla sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar. 17-25 Aralık’ta, şimdi bizzat Bay Bay Kemal’in “montaj” olduğunu itiraf ettiği kayıtlar üzerinden milli iradeyi gasp etmeye yeltendiler. 15 Temmuz’da FETÖ’cü ihanet çetesi eliyle doğrudan canımıza kastettiler. DEAŞ’ından PKK’sına kadar tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar. Hepsinin de amacı, milletin sandıkta verdiği yetkiyi cebren geri almaktı. Ama biz, gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık. Pek çok dava arkadaşımızı bölücü örgütün hain saldırılarında şehit verdik.

"14 Mayıs'ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz"

Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı, nice kardeşimiz taciz edildi, tahkir edildi. Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık. Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik.Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik, sandık aracılığıyla söyledik. Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, “Anadolu İrfanına” güvendik. Bugün de 85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz. 14 Mayıs’ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz. 

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