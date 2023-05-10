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Gündem
TRT Haber 10.05.2023 10:02

"Aile Koruma Kalkanı" programı ile ev hanımları desteklenecek

Kadınlara sağlanan destekler hız kesmeden devam edecek. Ev hanımlarına emeklilik hakkına kavuşmaları için prim desteği verilecek. Emeklilik yaşında çocuk sayısına göre esnekliğe gidilecek. İşte AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan kadınlara özel o desteklerin detayları...

"Aile Koruma Kalkanı" programı ile ev hanımları desteklenecek

Kadınların ekonomideki rolünü güçlendirecek adımlar AK Parti seçim beyannamesinde birer birer sıralandı.

Kadın girişimcilerden ev hanımlarına kadar birçok alanda desteğin müjdesi verildi.

Bunlardan biri de "Aile Koruma Kalkanı" programı..

Ev hanımlarının ödeyecekleri primin üçte biri devlet tarafından karşılanacak

Program ile ev hanımlarının emekliliği desteklenecek.

Gençler başta olmak üzere aile bireylerinin ve kadınların istihdamda yer alması teşvik edilecek.

Ev hanımlarının emeklilik hakkına erişmesi için isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.

Bazı meslek gruplarının iş yükü ağırlığı nedeniyle sahip oldukları yıpranma payı hakkı ev hanımlarına da sağlanacak.

Kadınların emeklilik yaşında, çocuk sayısına göre esnekliğe gidilecek.

Erdoğan'dan ev hanımlarına 'emeklilik' sözü
Erdoğan'dan ev hanımlarına 'emeklilik' sözü

Girişimci kadınlara 6 milyar lira destek verildi

Bugüne kadar hayata geçirilen teşvik ve programlarla toplam 100 bin kadın girişimci desteklendi. Destek kapsamında yapılan ödeme tutarı ise 6 milyar lirayı buldu.

Kadın girişimciler destekleniyor

Kadın girişimcilere Halkbank tarafından da destekler verilmeye devam ediyor.

Yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen kadın girişimciler için 200 bin lira, işini kurmuş olanlara ise 300 bin lira kredi veriliyor.

6 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere en fazla 36 aya kadar vade imkanı sunuluyor. 

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