Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler...

Cumhuriyetin 100’üncü yılında Türkiye, 13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekillerini seçecek.

Milyonlarca Türk vatandaşı oy kullanacak. Seçim hazırlıkları titizlikle yürütüldü.

Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı

Yurtta seçmen 14 Mayıs'ta sandığa gidecek; ancak yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi 27 Nisan’da başladı. 2023 genel seçimleri için yurt dışında toplam 1 milyon 817 bin 10 oy kullanıldı. 9 Mayıs itibarıyla oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt dışında kullanılan tüm oylar özel kuryeler ile Ankara’ya taşınmaya başlandı. Yurt dışında kullanılan oylar ile yurt içi oyların aynı anda sayımına başlanacak.

Oy kullanılacak okullar ile mühürlü oy çuvallarının tutulacağı salonlarda güvenlik tedbirleri alındı.

İlde seçime giren parti sayısına göre pusulanın boyutu değişecek

Yüksek Seçim Kurulu’nun matbaaları pusulaları basıyor.

Oy pusulaları her il için o ildeki seçime katılan parti ve adaya göre basılıyor. Dolayısıyla pusulanın uzunluğu da her il için farklılık gösteriyor. Basımı tamamlanan pusulalar 14 Mayıs sabahına kadar özenle korunuyor.

Pusula yırtılırsa ya da üzerinde yazı olursa oy geçersiz sayılacak

14 Mayıs günü sabah 08.00 itibarıyla sandıklar açılacak.

Seçmeni uzun bir oy pusulası ile “tercih” ya da “evet” mührü bekliyor olacak.

Oy kullanırken yanlışlık yaptığını söyleyene yeni pusula verilmeyecek.

Oy pusulalarında yırtık olması durumunda o oy geçersiz sayılacak. Bu yüzden uzun oy pusulasının dikkatli katlanması önemli. Mühür dışında, pusulanın herhangi bir yerinde imza, işaret ya da yazı varsa yine oy iptal olacak. Zarfın içinden oy pusulası dışında bir şey çıkarsa kullanılan oy geçersiz olarak kaydedilecek.

Oyların sayım ve dökümü açık olarak yapılacak

Saatler 17.00’yi gösterdiğinde oy kullanma işlemi tüm yurtta tamamlanacak. Sonrasında kullanılan oyların sayım ve dökümü açık olarak yapılacak.

Oy zarfları ile oy kullanan seçmen imzası sayısı karşılaştırılacak, geçersiz zarflar ayrılarak tutanağa geçirilecek, fazla zarf çıkarsa miktar kadar rastgele çekilen oy zarfları yakılarak imha edilecek.

Sandık başkanının boş ve yazısız cetveli herkese göstermesi ile ara vermeden ve duraksız ilerleyecek sayım işlemi başlayacak. İtiraz olsa dahi sayım durmayacak.

Müşahitler ile bölgede kayıtlı seçmenler sayım işlemlerini izleyebilecek

Bir sandık üyesi zarfları vermek, iki üye oyları cetvele işlemek, bir üye de zarfları korumak ile görevli olacak. Bu sırada siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile sandık bölgesinde kayıtlı tüm seçmen işlemleri izleyebilecek.

Sayım ve döküm işlemi tamamlanınca tüm belgeler seçim torbasına konulup ağzı bağlanarak ilçe seçim kurulu mührü basılacak. Hazırlanan seçim torbası ve mühür, sandık kurulu başkanı ve en az 2 üye ile hızlıca ilçe seçim kurulu başkanına teslim edilecek. İlçe seçim kurulları sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemlerini siyasi parti temsilcileri ve müşahitlerin huzurunda yapacak. Tüm tutanaklar birleştirilerek il seçim kuruluna gönderilecek.

Seçim sonucu ne zaman açıklanacak?

İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.

İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak.

YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını 14 Mayıs saat 23.59’a kadar ilan edecek.

