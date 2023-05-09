Parçalı Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA, TRT Haber 09.05.2023 09:09

Oy pusulalarının basımı tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelindeki 87 seçim çevresinde ayrı ayrı oy pusulalarının basımını tamamladı.

Oy pusulalarının basımı tamamlandı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı seçimi için 12 Nisan'da, milletvekili seçimi için ise 19 Nisan'da başlanan oy pusulalarının basım işlemleri sona erdi.

Türkiye genelindeki 87 seçim çevresinde göre basılan pusulalar, tüm bölgelere gönderildi.

Oy pusulaları, Ankara'da 3 ayrı matbaada basıldı. Her matbaada, matbaa personelinin yanı sıra YSK, PTT ve Devlet Malzeme Ofisinden yaklaşık 50 kişi görev aldı.

Bağımsız adayların da oy pusulasında yer alması ve bazı siyasi partilerin bazı çevrelerde seçime girmemesi nedeniyle 87 seçim çevresi için farklı oy pusulası hazırlandı.

Matbaayı ilk kez TRT Haber görüntüledi

TRT Haber, ilk kez o pusulaların basıldığı matbaaya girdi.

Süreç nasıl işliyor, pusulalar nasıl basılıyor, hangi önlemler alınıyor TRT Haber Muhabiri Doğancan Aksoy anlattı.

 


 

Basım nasıl yapıldı?

Pusulaların basımında ilk olarak, özel imal ettirilmiş ve "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan beyaz renkteki kağıtlar, her seçim çevresinin pusulası farklı olacağı için buna göre belirlenen ölçülerde kalıp haline getirildi.

Kalıp halindeki beyaz kağıtlar, her seçim çevresi için ayrı ayrı belirlenerek boyutuna göre baskıya verildi.

Matbaalarda, YSK'nın seçim işlerinden sorumlu şubesinin elemanları da görev aldı. Görevli YSK personeli, basım işleminden önce, örnek olarak basılan pusulaları, Resmi Gazete'de yayımlanan kesin aday listelerinden tek tek kontrol etti.

Basım işleminin ardından, tabaka halindeki kağıtlar, kesim makinesinden geçirildi, her ilin boyutuna göre ayrı ayrı ayarlanabilen makinelerde yapılan kesimin ardından mahallelerdeki sandıklar için 390, köylerdeki sandıklar için de 410'ar pusulanın olduğu paketler oluşturuldu.

Zarar görmemesi için plastikle kaplanan paketler, ilçeler bazında hazır hale getirildi. Ardından pusulalar çuvallara yerleştirildi ve çuvalların ağzı özel plastik kelepçeyle kapatıldı.

Çuvallama işleminin ardından matbaada hazır bulunan PTT görevlileri, paketlenmiş pusulaları ilçelere göre araçlara yükleyerek yola çıktı.

Tüm bu işlemler sırasında emniyet güçleri de matbaada güvenlik önlemleri aldı.

İl bazında emniyet güçlerinin eskortluk yaptığı PTT araçları, yine güvenlik güçlerinin eşliğinde illere dağıtıldı.

30 güvenlik kamerası izledi

Matbaalarda kurulan 30 güvenlik kamerasıyla da pusulaların basımı 24 saat izlenerek, kayıt altına alındı.

Matbaaların girişinde önlem olarak bir itfaiye aracı ve personeli de 24 saat bekletildi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde, 15 Mayıs'ta, yurt dışı ve gümrüklerde kullanılacak "Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylama oy pusulaları ile oy pusulalarına uygun görme engelli oy kullanma şablonu"nun üretimine başlanacak.

ETİKETLER
Seçim 2023
Sıradaki Haber
Kamu işçisinin zam oranı belli oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:28
Ankara'da kaçakçılara operasyon: 37 gözaltı
10:20
Kanada'da şiddetle mücadele için eyaletlere 390 milyon dolar yatırım
10:19
İsrail güçleri 12 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı
10:17
Konya'da mantardan zehirlenen 3 kişi hastanelik oldu
10:23
Putin: Batı, Nazileri kimin yendiğini unuttu
10:07
ABD, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine desteğini yineledi
İsrail'in Gazze'ye saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ