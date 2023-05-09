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TRT Haber, AA 09.05.2023 06:10

Yurt dışında oy verme işlemleri bugün sona eriyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 751 bin 365 oldu. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona eriyor. Gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yurt dışında oy verme işlemleri bugün sona eriyor
[Fotograf: AA]

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 632 bin 994, gümrüklerde ise 118 bin 371 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

ABD, Kanada, İngiltere, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi birçok ülkede oy verme işlemleri tamamlandı.

Oylar YSK'nın belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. 

6 adımda oy kullanma rehberi
6 adımda oy kullanma rehberi

Oylar ATO Congresium Fuar Merkezi'nde muhafaza edilecek

Oy pusulaları, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak.

Bu oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.

Yurt dışında hangi ülkede hangi tarihte oy kullanılacak?
Yurt dışında hangi ülkede hangi tarihte oy kullanılacak?

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı 2018 seçimini geçti

YSK verilerine göre, en çok yurt dışı seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.

Sandık kurulan ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 6 Mayıs itibarıyla 2018 seçimindeki oy sayısını geçmişti.

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